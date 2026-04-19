5 Sistem Hukum yang Diterapkan oleh Negara-negara di Dunia – Sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta memberikan keadilan. Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum yang berbeda-beda, tergantung pada sejarah, budaya, serta perkembangan politik dan sosial yang memengaruhinya. Perbedaan ini membuat setiap sistem hukum memiliki karakteristik dan cara penerapan yang unik.

Secara umum, sistem hukum di dunia tidak hanya berfokus pada aturan tertulis saja, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ada negara yang lebih menekankan hukum tertulis yang tegas, sementara negara lain lebih mengandalkan kebiasaan atau tradisi. Bahkan ada juga yang menggabungkan beberapa sistem hukum sekaligus untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh.

5 Daftar Sistem Hukum di Dunia

Masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri, baik dari sumber hukum yang digunakan maupun cara penerapannya, sehingga mencerminkan perbedaan budaya, sejarah, dan perkembangan hukum di setiap negara. Berikut beberapa sistem hukum di dunia di antaranya, yaitu:

1. Sistem Hukum Civil Law (Hukum Sipil)

Pada sistem Civil Law merupakan salah satu sistem hukum yang paling banyak digunakan di dunia, terutama di negara-negara Eropa seperti France, serta banyak diadopsi oleh negara-negara lain di berbagai benua. Sistem ini berlandaskan pada hukum tertulis yang disusun secara sistematis dalam bentuk undang-undang, kode hukum, dan peraturan resmi. Semua aturan sudah dibukukan dengan jelas sehingga masyarakat dan aparat hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan hukum.

Dalam penerapannya, hakim dalam sistem Civil Law tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan hukum baru, melainkan hanya berperan sebagai pihak yang menafsirkan dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hal ini membuat sistem ini sangat menekankan kepastian hukum, karena setiap perkara diselesaikan berdasarkan aturan tertulis yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, kemungkinan perbedaan putusan antar hakim dapat diminimalkan.

2. Sistem Hukum Common Law

Kini sistem Common Law banyak digunakan di negara seperti United Kingdom dan United States. Sistem ini berbeda dengan Civil Law karena tidak hanya mengandalkan hukum tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada putusan hakim sebelumnya atau yang dikenal dengan istilah preseden. Putusan dari kasus terdahulu akan menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus yang memiliki kesamaan di masa depan.

Dalam sistem ini, hakim memiliki peran yang sangat penting karena putusannya dapat menjadi sumber hukum baru. Oleh karena itu, hukum dalam Common Law cenderung lebih fleksibel dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat sistem ini dinilai adaptif, tetapi tetap membutuhkan konsistensi dalam penerapan putusan sebelumnya agar tidak terjadi ketidakkonsistenan hukum.

3. Sistem Hukum Adat (Customary Law)

Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan, tradisi, serta nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Di negara seperti Indonesia, hukum adat masih digunakan di berbagai daerah, terutama dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat yang masih memegang kuat nilai tradisional. Sistem ini tidak selalu tertulis, tetapi tetap dihormati karena telah diwariskan secara turun-temurun.

Penerapan hukum adat sangat bergantung pada kesepakatan masyarakat dan tokoh adat setempat. Karena berbasis budaya, hukum adat bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Meskipun tidak formal seperti hukum negara, hukum adat tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena masyarakat percaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

4. Sistem Hukum Agama (Religious Law)

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama tertentu yang dijadikan pedoman utama dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Salah satu contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Saudi Arabia, yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar utama dalam sistem hukumnya. Dalam sistem ini, kitab suci dan ajaran agama menjadi sumber hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Hukum agama tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, hingga hukum pidana. Karena berasal dari nilai-nilai keagamaan, sistem ini dianggap memiliki kekuatan moral yang tinggi dan diyakini mampu menciptakan ketertiban serta keadilan sesuai dengan prinsip keimanan yang dianut masyarakatnya.

5. Sistem Hukum Campuran (Mixed Law System)

Sistem hukum campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih sistem hukum, seperti Civil Law, Common Law, hukum adat, maupun hukum agama. Banyak negara modern mengadopsi sistem ini karena dianggap lebih fleksibel dalam menghadapi keberagaman masyarakat. Sistem ini memungkinkan negara untuk menggabungkan kelebihan dari berbagai sistem hukum yang ada.

Dengan adanya sistem campuran, hukum dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masyarakat di suatu negara. Hal ini membuat penerapan hukum menjadi lebih dinamis dan tidak kaku. Sistem ini juga membantu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sehingga lebih relevan dalam menghadapi tantangan hukum di era modern.

Penutup:

Sebagai penutup, sistem hukum di dunia menunjukkan keberagaman cara setiap negara dalam menegakkan aturan dan keadilan. Meskipun terdiri dari berbagai jenis seperti Civil Law, Common Law, hukum adat, hukum agama, dan sistem campuran, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan melindungi hak masyarakat.